Canlı Anlatım | Alanyaspor Başakşehir maçı

Süper Lig'in 16. haftasında kritik maç! Alanyaspor ile Başakşehir'in karşılaştığı maç zirveyi yakından ilgilendiriyor. Mücadeleyi anlık olarak takip ediyoruz.

ALANYASPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Alanyaspor'un 11'i: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Başakşehir'in 11'i: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Cemali, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Deniz, Crivelli

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk dokuz maçı kaybetmeyen Alanyaspor, daha sonraki altı karşılaşmada dört yenilgi aldı ancak bu mağlubiyetlerin tamamı dış sahada geldi. Süper Lig'de oynadığı son dokuz deplasman maçının altısını kaybeden Başakşehir, aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 36 karşılaşmada almıştı.

Süper Lig'de İstanbul takımlarını konuk ettiği son dokuz maçın yedisini kazanan ve bu karşılaşmalarda 20 gol atan Alanyaspor, bu süreçte sadece Başakşehir filelerini havalandıramadı. Alanyaspor'un iç sahada attığı son altı golün dördünde Anastasios Bakasetas'ın doğrudan katkısı var.

Bu sezon Süper Lig'de maç başına en fazla şut çeken iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor. Alanyaspor'a karşı forma giydiği iki Süper Lig maçında üç gol atan Giuliano, ligde hiçbir rakibinin filelerini daha fazla havalandıramadı. 2014/15 sezonundan bu yana en fazla Süper Lig maçında hem gol atıp hem de asist yapan oyuncu, Başakşehir forması giyen Edin Visca. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig kariyerinde Alanyaspor'a konuk olduğu üç maçta da galibiyet alamadı.

Alanyaspor Başakşehir maçı saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Ligde oynadığı son 6 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, sırasıyla Beşiktaş yenilgisinden sonra Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı. Gaziantep FK ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları kaybeden İstanbul ekibi, son olarak Kasımpaşa ile berabere kaldı. Medipol Başakşehir, 4 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 beraberlikle 16 puan topladı.

Aytemiz Alanyaspor da ligde oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Akdeniz ekibi 27 puanla haftaya aynı puana sahip Gaziantep FK'nın önünde 3. sırada giriyor.

Eksikler

Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa ile oynadığı maçta aşil tendonu kopan Martin Skrtel ile tedavisi süren Junior Caiçara, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, cezası biten İrfan Can Kahveci ise bu karşılaşmada takımındaki yerini alabilecek.

Rafael ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Rafael, kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 17. haftada sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.