Canlı Anlatım: Ajax Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi maçı)

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçında Ajax ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

İkinci yarı oynanıyor

Ajax: 2

Galatasaray: 0

Goller: 23' Traore, 58' Fitz-Jim

İLK 11'LER

Ajax: Pasveer, Gaei, Hato, Sutalo, Baas, Taylor, Henderson, Fitz-Jim, Godts, Traore, Brobbey



Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Mertens, Osimhen

AJAX GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ajax Galatasaray maçı saat 23.00'te Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun başlangıç düdüğüyle başladı. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanıyor.

GALİBİYET BÜYÜK ORANDA İLK 8'E ATACAK

Galatasaray, yarınki müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak.

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Son 16 tur play-off'unu garantileyen sarı-kırmızılıların ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak. Galatasaray, ilk 8'de yer almak için Eintracht Frankfurt (Almanya), Athletic Bilbao (İspanya), Manchester United (İngiltere), Olimpik Lyon (Fransa), Tottenham (İngiltere), Anderlecht (Belçika) veya FCSB'nin (Romanya) puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray, Hollanda'dan 3 puanla dönmesi durumunda lig aşamasını yüksek ihtimalle ilk 8 sıra içinde tamamlayacak.

AJAX'IN İLK 8 İDDİASI YOK

Amsterdam temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 iddiası bulunmuyor.

Hollanda futbolunun Avrupa'daki en önemli takımlarından olan Ajax, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ajax, topladığı 10 puanla son haftaya 16. sırada girdi.

Kırmızı-beyazlı takım, henüz tur atlamayı garantilemese de sıralamada rahat konumda bulunuyor.

HOLLANDA TEMSİLCİSİ, SON 3 MAÇINI KAYBETTİ

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 3 maçta mağlup oldu.

"Kupa 2"ye ilk haftadaki 4-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle başlayan kırmızı-beyazlı takım, ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Hollanda temsilcisi, son 3 haftada Real Sociadad, Lazio ve RFS karşısında puan alamadı.

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Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivise) çıktığı 19 müsabakada 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, bir maç eksikle lider PSV'nin 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte kritik 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan bölümde ikişer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen, yarınki karşılaşmaya sınırda çıkacak. Bu futbolcular, yarınki müsabakada da kart görmesi halinde bir sonraki tur öncesi cezalı duruma düşecek.