Canlı Anlatım: Adana Demirspor Samsunspor maçı

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Adana Demirspor ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
Adana Demirspor 1-0 Samsunspor
GOL: 8' Yusuf Barasi (p)
İlk yarı oynanıyor...
ADANA DEMİRSPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 8'inci Hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Samsunspor'u konuk ediyor. 6 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Vedat, Arda, Semih, Gravillon, Abdulsamet, Tayfun, Maestro, Salih, İzzet, Ali Yavuz, Yusuf Barasi.
Samsunspor: Okan Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Muja, Holse, Emre, Mouandilmadji