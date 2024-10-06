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Canlı Anlatım: Adana Demirspor Samsunspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Adana Demirspor#Samsunspor#Süper Lig
Canlı Anlatım: Adana Demirspor Samsunspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 15:01

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, Samsunspor'u konuk ediyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Adana Demirspor ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

Adana Demirspor 1-0 Samsunspor

GOL: 8' Yusuf Barasi (p)

İlk yarı oynanıyor...

ADANA DEMİRSPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 8'inci Hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Samsunspor'u konuk ediyor. 6 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Vedat, Arda, Semih, Gravillon, Abdulsamet, Tayfun, Maestro, Salih, İzzet, Ali Yavuz, Yusuf Barasi.

Samsunspor: Okan Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Muja, Holse, Emre, Mouandilmadji

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#Adana Demirspor#Samsunspor#Süper Lig

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