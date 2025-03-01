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Canlı anlatım: Adana Demirspor - Bodrumspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Adana Demirspor#Bodrum FK#Süper Lig
Canlı anlatım: Adana Demirspor - Bodrumspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 15:23

Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, sahasında Bodrumspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Adana Demirspor, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

CANLI ANLATIM


Adana Demirspor 0-0 Bodrumspor

İlk yarı sona erdi...

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Vedat, Burhan, Tolga, Arda, A. Burak, İzzet, Maestro, Bünyamin, Tayfun, Barasi, Aymbetov

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Musah, Bardhi, Fredy, Okita, Puscas

Ligde 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle -3 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 23 puanla 17. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Bodrum FK'ye deplasmanda 3-1 yenilmişti.

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#Adana Demirspor#Bodrum FK#Süper Lig

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