Canlı anlatım: Adana Demirspor - Bodrumspor maçı

Haberin Devamı

Adana Demirspor, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.



CANLI ANLATIM



Adana Demirspor 0-0 Bodrumspor



İlk yarı sona erdi...

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Vedat, Burhan, Tolga, Arda, A. Burak, İzzet, Maestro, Bünyamin, Tayfun, Barasi, Aymbetov

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Musah, Bardhi, Fredy, Okita, Puscas

Ligde 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle -3 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 23 puanla 17. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Bodrum FK'ye deplasmanda 3-1 yenilmişti.