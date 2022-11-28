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Canlı Anlatım: 2022 Dünya Kupası'nda Kamerun - Sırbistan maçı (Andre Onana kadro dışı)

Güncelleme Tarihi:

#Kamerun-Sırbistan Maçı#Kamerun-Sırbistan Maçı Ne Zaman#Dunyakupası
Canlı Anlatım: 2022 Dünya Kupasında Kamerun - Sırbistan maçı (Andre Onana kadro dışı)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 09:53

2022 Dünya Kupası G Grubu ikinci maçları kapsamında Kamerun ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmaya ilişkin tüm gelişmeleri ve detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

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2022 Dünya Kupası G Grubu ikinci maçları kapsamında Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya geliyor.

Al Janoub Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM

CANLI SKOR: KAMERUN 0-0 SIRBİSTAN

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Kamerun XI: Epassy, Fai, N'Koulou, Castelletto, Tolo, Kunde, Hongla, Anguissa, Mbeumo, Choupo-Moting, Ekambi.

Sırbistan XI: Vanja Milinkovic-Savic, Milenkovic, Pavlovic, Veljkovic, Lazovic, Sergej Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Tadic, Vlahovic, Jovic.

ONANA KADRO DIŞI BIRAKILDI

Kamerun kalecisi Andre Onana, takım içindeki disiplinsiz davranışları nedeniyle Sırbistan maçı öncesi kadro dışı bırakıldı. Onana'nın yerine Epassy mücadeleye ilk 11'de başladı.

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KAMERUN - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kamerun - Sırbistan maçı 28 Kasım Pazartesi günü saat 13:00'dan itibaren TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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