Canlı Anlatım: 2022 Dünya Kupası'nda Kamerun - Sırbistan maçı (Andre Onana kadro dışı)

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2022 Dünya Kupası G Grubu ikinci maçları kapsamında Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya geliyor.
Al Janoub Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
CANLI ANLATIM
CANLI SKOR: KAMERUN 0-0 SIRBİSTAN
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Kamerun XI: Epassy, Fai, N'Koulou, Castelletto, Tolo, Kunde, Hongla, Anguissa, Mbeumo, Choupo-Moting, Ekambi.
Sırbistan XI: Vanja Milinkovic-Savic, Milenkovic, Pavlovic, Veljkovic, Lazovic, Sergej Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Tadic, Vlahovic, Jovic.
ONANA KADRO DIŞI BIRAKILDI
Kamerun kalecisi Andre Onana, takım içindeki disiplinsiz davranışları nedeniyle Sırbistan maçı öncesi kadro dışı bırakıldı. Onana'nın yerine Epassy mücadeleye ilk 11'de başladı.
KAMERUN - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kamerun - Sırbistan maçı 28 Kasım Pazartesi günü saat 13:00'dan itibaren TRT 1'den canlı yayınlanıyor.