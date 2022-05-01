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Canlı: Ankaragücü, Süper Lig'e çıkma maçında Samsunspor ile karşılaşıyor! Ümraniyespor'un rakibi Balıkesirspor

#Spor Toto 1. Lig#Ankaragücü#Samsunspor
Canlı: Ankaragücü, Süper Lige çıkma maçında Samsunspor ile karşılaşıyor Ümraniyesporun rakibi Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında 9 karşılaşma aynı anda oynanıyor. Lider Ankaragücü, Yılport Samsunspor'u konuk ederken karşılaşmada 1 puanla ayrılması durumunda Süper Lig'e yükselen ilk takım olacak. Mücadelenin önemli anlarını anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

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Spor Toto 1. Lig'de tam 9 karşılaşmada birden saat 16.00'da başladı. Ligde 66 puanla lider durumdan bulunan Ankaragücü, Samsunspor karşısında Süper Lig'e yükselme mücadelesi veriyor. 63 puanla ikinci sırada yer alan Ümraniyespor ise kazanması haline diğer maçların sonucuna göre adını bir üst lige yazdıracak.

Maçta ilk devre oynanıyor:

Ankaragücü 0-0 Samsunspor

ANKRAGÜCÜ NASIL SÜPER LİG'E ÇIKAR?

Başkent ekibi, Samsunspor karşısında 1 puan alması durumunda diğer maçların sonucuna bakmadan Süper Lig'e yükselen ilk ekip olacak.

Bandırmaspor'un Keçiörengücü'nü, İstanbulspor'un da Eyüpspor'u yenememesi durumunda Ankaragücü, Karadeniz ekibine yenilse dahi yine Süper Lig'e yükselecek.

Maçta ilk devre oynanıyor:

Ümraniyespor 3-0 Balıkesirspor

Goller: 3' Yacine Bommou, 24' Yusuf Emre Gültekin, 37' De Valle

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ÜMRANİYESPOR'UN SÜPER LİG'DE ÇIKMAİHTİMALİ

Lider Ankaragücü'nün 3 puan gerisinde yer alan takipçisi Ümraniyespor ise Balıkesirspor'u mağlup edip Bandırmaspor, İstanbulspor ve Erzurumspor'un puan kaybını bekleyecek.

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#Spor Toto 1. Lig#Ankaragücü#Samsunspor

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