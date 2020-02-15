Canlı | Ankaragücü-Fenerbahçe

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay; Isla, Jailson, Serdar, Dirar; Ozan Tufan, Gustavo; Deniz Türüç, Kruse, Tolga Ciğerci; Vedat Muriqi.

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Alihan, Kulusic, Pinto, Lukasik, Sedat, Faty, Saba, Rodrigues, Michalak

Çıktığı son 10 maçta sadece 2 galibiyet elde eden Ankaragücü, ligde aldığı yaraları sarmaya çalışan Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ankaragücü karşısında çıktığı son 10 karşılaşmadan 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 6 galibiyet ile ayrılan Fenerbahçe, bu maçtan 3 puan alabilmek için en iyi 11'i ile sahada olacak. Peki, Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler



FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK RODRİGUES



Uzun bir süre sonra tam kadro sahaya çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı öncesi Gary Rodrigues'in sakatlığı üzüntü yaşattı.



Hasan Ali Kaldırım'ın tedavisinin tamamlanmasıyla eksik futbolcusu kalmayan sarı-lacivertli ekibin dünkü antrenmanında bu kez Rodrigues sakatlık geçirerek MKE Ankaragücü maçında oynama şansını kaçırdı.



DERBİ ÖNCESİ 3 İSİM CEZA SINIRINDA



Fenerbahçe'de gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Luis Gustavo, Vedat Muric ve Altay Bayındır, MKE Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve derbide forma giyemeyecekler.



DEPLASMANDA 18 PUAN YİTİRDİ



Fenerbahçe'nin bu sezonki deplasman performansı iç açıcı değil.



Süper Lig'de oynadığı 11 dış saha maçında 4 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 3 kez berabere kalıp, 4 kez de yenildi.

Bu sezon toplam 25 puan yitiren sarı-lacivertliler, bu kayıpların 18'ini deplasmanda yaşadı.