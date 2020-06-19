Canlı | Ankaragücü Başakşehir

Süper Lig'de 28.hafta maçında Ankaragücü ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.





İLK 11'LER

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Atila, Lukasik, Pinto, Scarione, Michalak, Saba, Rodrigues

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clich, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Lig tarihinde Başakşehir'i konuk ettiği ilk maçı kazanan Ankaragücü, daha sonraki beş karşılaşmada galip gelemedi. Başakşehir'in 2011/12 sezonundan bu yana Süper Lig'de oynadığı her maçta mağlup ettiği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Ankaragücü. Mustafa Reşit Akçay göreve geldikten sonra evinde oynadığı dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Ankaragücü, sezonun ilk dokuz iç saha karşılaşmasından sadece bir galibiyet çıkarabilmişti.

Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın hiçbirinde iki gol yemeyen Başakşehir, kalesinde iki gol gördüğü son karşılaşmada Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

İstanbul takımlarını konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Ankaragücü, son yenilgisini geçen sezon Başakşehir'den aldı.

Ankaragücü, Süper Lig tarihinde 27'nci haftalar sonunda bu sezondan daha az galibiyet aldığı tek sezonda ligden düşmüştü. Bu sezon Süper Lig maçlarında en kısa süre geride oynayan takım olan Başakşehir, ligde sekiz haftadır skor dezavantajına yakalanmıyor.

Devre arasında Ankaragücü forması giymeye başlayan Gerson Rodrigues, Süper Lig'de çıktığı dört iç saha maçının üçünde gol atmayı başardı. Başakşehir forması giyen Edin Visca, Süper Lig'de çıktığı son üç deplasman maçında birer gole doğrudan katkı sağladı. Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Demba Ba, Başakşehir'in son iki deplasman maçında attığı dört golün tamamında pay sahibiydi.

Epureanu, Skrtel ve Mahmut sarı kart ceza sınırında

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Alexandru Epureanu ve Martin Skrtel ile orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç futbolcu, MKE Ankaragücü mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 29. haftada sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanıyor?

Ankaragücü Başakşehir maçı bu akşam saat 21:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi bu sayfadan da canlı olarak takip edebilirsiniz.



Başakşehir bu akşam kazanırsa maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.

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