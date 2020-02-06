Canlı | Anadolu Efes Zalgiris
THY Avrupa Ligi'nin lideri Anadolu Efes, normal sezonun 24. haftasında sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk ediyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
THY Avrupa Ligi'nin lideri Anadolu Efes, 24. hafta maçında Zalgiris ile karşı karşıya geliyor.
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MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
Son haftaların çıkışa geçen takımı Zalgiris ise çift maç haftasına sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u 94-69 yendi. Litvanya ekibi, son 3 maçını kazandı ve galibiyet sayısını 9'a çıkararak play-off umutlarını artırdı.
Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Anadolu Efes, deplasmanda 74-68 kazanmıştı.
AVRUPA'DA 682. MAÇ
Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 682. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 681 müsabakada 384 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 433 maçın 227'sini kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.
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