Canlı: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında karşı karşıya geliyor.

ANADOLU EFES 43-40 FENERBAHÇE BEKO

Devre arası

İlk çeyrek sonucu: 21-21

İlk yarı sonucu: 43-40

Normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes, şu ana kadar namağlup olduğu play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i saf dışı bıraktı.

Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde de Pınar Karşıyaka'yı geçerek Anadolu Efes'in rakibi oldu.

FİNAL SERİSİ 5 MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyonluğa ulaşacağı play-off final serisi bu karşılaşmayla başladı. Daha önce final serileri 7 maç üzerinden oynanıyordu ve 4 galibiyet alan takım şampiyon oluyordu.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play off final ilk maçında Fenerbahçe Beko’yu konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma 17:00’de başladı Tivibuspor 2 ile TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün başlayacak final serisinde Fenerbahçe Beko'ya üstünlük kurarak THY Avrupa Ligi'nden sonra Türkiye'de de şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Ataman, Basketbol Süper Ligi'ndeki final serisi ve THY Avrupa Ligi'nde elde ettikleri şampiyonlukla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son şampiyon unvanına sahip oldukları ING Basketbol Süper Ligi'ni çok önemsediklerini belirten deneyimli başantrenör, "Oynadığımız her maça kazanmak için çıkıyoruz. Normal sezonu tek mağlubiyetle bitirdik. Play-off'ta hiç maç kaybetmedik. Şimdi final oynayacağız. Karşımızda saygı duyduğumuz ciddi bir rakip var. Şampiyon olmak için elimizden gelen her türlü mücadeleyi yapacağız. Belki psikolojik olarak çok hazır gözükmüyoruz ama maçlar başladığında eminim ki şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. İnşallah sakatlıksız ve kazasız bir seriyle bu sezonu kapatmış oluruz. Hedefimiz kısa dönemde, şu bir hafta, 10 günlük süreçte Türkiye şampiyonluğu olacak." ifadelerini kullandı.

"BU, ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI"

THY Avrupa Ligi'nde elde ettikleri şampiyonlukla büyük bir başarıya imza attıklarını aktaran Ergin Ataman, şunları kaydetti:

"Bu, çok büyük bir başarı. Büyük bir hikaye. Üç yılda tamamlanan ve sonunda da şampiyonluk gelen bir hikaye. Geçen sene çok çaba sarf ettik. Diğer organizasyonlar gibi tamamlansın istedik ancak tamamlanmadı. Hırslandık. Sezon başında 'Biz bu hikayeyi tamamlayacağız' dedik. Hedef ve inanç ortaya koyduk. Herkes bize inandı. Bu, çok önemliydi. Bu enerjiyle şampiyonluğa ulaştık. Bu, çok büyük bir mutluluk. Sadece Türkiye'de değil dünya üzerinde yaşayan birçok Türk vatandaşı var. Hepsinin çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Misyonlarımız devam edecek. Sporda hiçbir zaman kazanılan başarılarla yetinmek söz konusu değil. Bu başarıyı aynı şekilde devam ettirmeye çalışacağız."