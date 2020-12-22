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Basketbol
Haber Giriş: 22.12.2020 - 20:32 | Son Güncelleme:

Canlı | Anadolu Efes - Barcelona maçı

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Canlı | Anadolu Efes - Barcelona maçı
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İspanyol temsilcisi Barcelona'yı konuk ediyor.

3. çeyrek oynanıyor...

Anadolu Efes: 66

Barcelona: 50

İlk yarı sonucu: 43 - 43

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka Bein Sports 3 kanalından yayınlanacak ve Misli.com üzerinden canlı olarak izleyebileceksiniz.

ANADOLU EFES'İN 702. MAÇI

Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 702. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 701 karşılaşmada 395 galibiyet ve 306 yenilgi yaşadı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 454. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 453 karşılaşmada 238 galibiyet alırken, 215 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

Canlı | Anadolu Efes - Barcelona maçı

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