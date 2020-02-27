Canlı | Alba Berlin-Anadolu Efes

THY Avrupa Ligi 26. Hafta mücadelesinde Alba Berlin, Anadolu Efes'i konuk ediyor.

THY Avrupa Ligi'nde bugün Almanya'nın ALBA Berlin takımına konuk olacak Anadolu Efes'in başantrenör Ergin Ataman, galibiyet için ribauntlara dikkat etmeleri ve iyi savunma yapmaları gerektiğini söyledi.



Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, müsabaka öncesi yaptığı açıklamada, "Alba Berlin, İstanbul'da oynadığımız maçta bizi çok zorlamıştı. Bu sezon en çok sayı yediğimiz takım. Rakibimiz, tempolu ve kolektif basketbol oynayan bir ekip. İyi savunma yapmalı ve ribauntlarda çok dikkatli olmalıyız. Zor bir deplasman maçı olacağı kesin." ifadelerini kullandı.



Lacivert-beyazlı ekibin ABD'li oyuncusu James Anderson ise güzel bir atmosferde, kadrosunda çok sayıda tecrübeli oyuncu bulunan bir takıma karşı mücadele vereceklerini kaydederek, "Deplasmanda oynayacağımız çetin bir karşılaşma olacak. Her türlü detayı dikkate almalı, topa sahip olmalı ve play-off yolunda bir galibiyet daha elde etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.