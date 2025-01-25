Canlı Anlatım: Alanyaspor Başakşehir (Süper Lig maçı)

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Alanyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geliyor.

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İlk yarı bitti

Alanyaspor: 2

Başakşehir: 2

Goller: 13' Cordova, 20' Deniz Türüç, 23, Yusuf Özdemir, 29' Piatek

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Fatih, Richard, Makouta, Hwang Ui-jo, Yusuf, Cordova.

Başakşehir: Muhammed, Hamza, Opoku, Ba, Berat, Deniz, Crespo, Kemen, Davidson, Keny, Piatek.

Başakşehir'de 3 eksik

RAMS Başakşehir'de 3 futbolcu, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı Onur Ergün ile sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve yeni transfer Christopher Operi, karşılaşmada görev yapamayacak.

Turuncu-lacivertli ekipte Polonyalı santrfor Krzysztof Piatek, sarı kart cezasını tamamladı. Bu sezon Süper Lig'de 13 gole imza atan Piatek, teknik direktör Çağdaş Atan'ın şans vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.

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İki takım arasında 18. randevu

RAMS Başakşehir ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 17 maçın 7'sini Başakşehir, 5'ini Alanyaspor kazandı. Beş müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu karşılaşmalarda turuncu-lacivertliler 24 kez fileleri havalandırdı, Akdeniz temsilcisi ise 20 gol kaydetti.

Başakşehir, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadelede Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.