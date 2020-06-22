Canlı | Alanyaspor - Trabzonspor

Süper Lig'in 28. haftasının kapanış gününde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Alanya'da kozlarını paylaşıyor. 21:00'da başlayan ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanan maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisimizden de takip edebilirsiniz.

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Süper Lig’de oynadığı son yedi maçta sırasıyla birer galibiyet ve beraberlik alan Trabzonspor, son karşılaşmada Göztepe'yi mağlup etti. Deplasmanda 24 maçtır gol atan Trabzonspor, Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi. Lig tarihinde daha uzun seri yakalayan sadece iki takım var: Fenerbahçe ve Sivasspor. 2019/20 Süper Lig sezonunda rakip kaleye en fazla isabetli şut atan takım olan Alanyaspor, aynı zamanda kalesine en az şut gelen ekip konumunda. Bu sezon skor avantajı yakaladığı Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım Trabzonspor.

Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına Alexander Sörloth'tan daha fazla puan kazandıran tek oyuncu Papiss Cisse. Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünü atan oyuncu olan Alexander Sörloth, 398 dakikadır rakip kaleye isabetli şut gönderemiyor. Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'u konuk ettiği iki Süper Lig maçını da gol yemeden kazandı.

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 8. randevuda

Geride kalan 7 maçta Akdeniz temsilcisinin galibiyetlerde 4-2 üstünlüğü bulunuyor. 1 karşılaşmada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor'un 11 golüne bordo-mavililer, 6 gol ile cevap verebildi.

Alanya'daki 4. maç

Trabzonspor, Alanya deplasmanında 4. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, daha önce oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. Karadeniz ekibi, bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.

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