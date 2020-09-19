Canlı | Alanyaspor Kayserispor

Süper Lig'de Alanyaspor ile Kayserispor, Alanya'da karşılaşıyor. Mücadeleyi anbean sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Alanyaspor 1-0 Kayserispor

GOL: 45' Adam Bareiro

30' Miguel Lopes ile Kayserispor golü buldu ancak VAR kararının ardından gol geçersiz sayıldı.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caluker, Moubandje, Fatih Aksoy, Salih Uçan, Davidson, Efecan, Bakasetas, Bareiro

Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir, Ackah, Anthony, Gustavo, Hasan Hüseyin, Muğdat, Kanga

Alanyaspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor Kayserispor maçı bu akşam saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Alanyaspor stoperi Steven Caulker, Süper Lig kariyerindeki ilk golü Kayserispor'a atmıştı. Lig kariyerinde attığı son beş golü deplasmanda kaydeden Alanyaspor oyuncusu Davidson, Ağustos 2019'dan bu yana iç sahada gol sevinci yaşayamıyor.

Kayserispor kalecisi Silviu Lung Jr.'ın Süper Lig kariyerinde maç başına Alanyaspor'dan daha fazla gol yediği tek rakibi Galatasaray.

Hes Kablo Kayserispor ile sözleşme uzatan Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, mutlu olduğunu söyledi.

Menajeri Cesar Santana ile birlikte Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşen ve sözleşmesini 2023 yılı sezon sonuna kadar uzatan Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique bu davranışından ötürü huzurlu ve mutlu olduğunu söyledi. Kayserispor'da yeralmaktan keyif duyduğunu ifade eden Brezilyalı futbolcu, "Menajerim Cesar Santana ve başkanımız Berna Gözbaşı, benim için en iyi kontratı düzenlediler. Kayserispor ile sözleşme yapmaktan mutluyum" dedi.

Sakatlığından ötürü Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek olan Pedro Henrique, "Sakatlığımın geçip sahalara döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Kontratımın karşılığını sahada vereceğim. Futbol oynamayı ve gol atmayı özledim" açıklaması yaptı.