Canlı | Alanyaspor - Hatayspor

Alanyaspor Hatayspor maçı ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

ALANYASPOR 2-0 HATAYSPOR

GOL: 18' Bakasetas, 23' Davidson

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Mesut, Sackey, Aabid, Selim, Gökhan, Barbosa, Diouf

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir ve ligin iddialı takımı Fenerbahçe karşısından puanla ayrılan Hatayspor, Alanyaspor karşısında futbol otoritelerinin yakından izleyeceği ekip olacak. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen Alanyaspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

ALANYASPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Alanyaspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşma, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilir.

Ligin ilk 3 maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik iki takımın da 7'şer puanı bulunuyor.



Sakat futbolcunun bulunmadığı bordo-beyazlı takımda, kart cezası biten Ribeiro ve Sackey'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Dün hava yoluyla Alanya'ya giden Atakaş Hatayspor, burada yaptığı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.