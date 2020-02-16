CANLI | Alanyaspor - Gençlerbirliği
Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Deniz Caner Özaral üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yalçın Taşkınfurat.
Saat 13.30'dan itibaren beIN SPORTS HD 2 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.
ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ İLK 11'LERİ
Alanyaspor XI: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, Kaan Kanak, Musa, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse.
Gençlerbirliği XI: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Yasin Pehlivan, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa, Stancu.
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