Canlı | Alanyaspor-Gaziantep FK

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Onur, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Gaziantep: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Güray, Jefferson, Maxim, Kenan, Kayode

Alanyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan tek Süper Lig maçı, bu sezonun ilk yarısında 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Alanyaspor'un, lig tarihinde üst üste üç iç saha yenilgisi bulunmuyor. Deplasmanda çıktığı son dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Gaziantep FK, daha önceki sekiz dış saha karşılaşmasında iki yenilgi almıştı.

Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ın ardından duran top organizasyonlarından en fazla gol bulan takım Gaziantep FK. Alanyaspor ise yediği gollerin en büyük bölümünü bu şekilde kalesinde gören ekip konumunda. Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en fazla kafa golü atan iki takımdan biri olan Alanyaspor, iç sahada kaydettiği son üç golün ikisini bu şekilde buldu. Kalesinde Gaziantep FK'dan daha fazla kafa golü gören tek takım ise Ankaragücü.

Geçen haftaki Trabzonspor maçında cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden izleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise bu hafta takımına taktik verme imkanı bulacak. Sezon öncesinde sakatlanan ve bu sezon henüz forma şansı bulamayan Muğdat Çelik'in sakatlıktan çıktığı ancak henüz maçta görev almaya hazır olmadığı bildirildi. Kırmızı-siyahlılar'da Muğdat dışında sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

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Son dört Süper Lig maçında gol katkısı sağlayamayan Alanyaspor forveti Papiss Cisse, bu sezon daha önce yaşadığı dört maçlık suskunluğunu üst üste altı karşılaşmada gol katkısı yaparak bozmuştu. Süper Lig'in 2019/20 sezonunda 12 gole doğrudan katkı sağlayan Alanyaspor oyuncusu Junior Fernandes, bu katkıların dokuzunu ve son dördünü iç sahada yaptı. Alanyaspor orta sahası Anastasios Bakasetas, bu sezon Süper Lig'de gol katkılarının tamamını iç sahada yapan oyuncular arasında en yüksek sayıya sahip isim konumunda.

Gaziantep FK, bu sezon Olarenwaju Kayode'nin gol katkısı yaptığı 10 Süper Lig maçının sadece birinden mağlup ayrıldı. Gaziantep FK forması giyen Patrick Twumasi'nin bu sezon Süper Lig'de yaptığı dört asist de karşılaşmaların duraklama dakikalarında kullanılan frikiklerde atılan kafa gollerinde geldi.





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