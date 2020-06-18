Canlı | Alanyaspor-Antalyaspor

Antalya'nın Süper Lig takımları Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER

Alanyaspor XI: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Fernandes, Bakasetas, Cisse.

Antalyaspor XI: Boffin, Podolski, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Jahovic, Hakan, Veysel

Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında takımlar 12. kez karşı karşıya geldi.



Oynanan kupa ve lig maçlarında Alanyaspor'un 5-4 üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcileri, iki maçta ise yenişemedi.

Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Manolis Siopis kadroda yer almadı.

Şilili futbolcu Junior Fernandes, turuncu-yeşilli forma ile 100. maçına çıktı.

Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısına kalede Marafona ile sahaya çıkarken savunma dörtlüsünde Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala yer aldı. Ortada Ceyhun Gülselam, Salih Uçan ikilisine yer veren turuncu-yeşilliler, bu isimlerin önünde Bakasetas'a şans tanıdı. Hücum kanatlarında Efecan Karaca ve Junior Fernandes'e görev yapan Alanyaspor'da forvette ise Cisse gol aradı.



- Antalyaspor, Beşiktaş maçının ilk 11 ile sahada



Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde Antalyasporlu futbolcu Celustka için doğum günü kutlaması yapıldı.

Bu maçta kırmızı-beyazlı futbolcu Bahadır Öztürk sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Beşiktaş karşılaşması ilk 11'ini bozmayan Fraport TAV Antalyaspor ise karşılaşmaya Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan

Özmert, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan Gümüş, Jahovic ilk 11'i ile başladı.

Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 4 galibiyeti bulunuyor. Antalya takımları, iki maçta ise yenişemedi.

Alanyaspor Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanıyor?

Alanyaspor Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı bu akşam saat 20:45'te başladı. Mücadele ATV kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

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