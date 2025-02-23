Canlı: Alanyaspor Adana Demirspor

Alanyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.



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Alanyaspor 0-2 Adana Demirspor

33' 37' Barasi



İkinci yarı oynanıyor...



İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Fatih, Cordova, Efecan, Yusuf, Sporar

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Maestro, İzzet, Tayfun, Ali Yavuz, Nabil Alioui, Yusuf Barasi.

ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

Adana Demirspor, Alanyaspor’a konuk olduğu son altı resmi maçta mağlubiyet almadı (1 galibiyet, 5 beraberlik). Son yenilgisini Şubat 2015’te 1. Lig’de yaşadı.

Alanyaspor, Süper Lig tarihinde iç sahada Adana Demirspor’u hiç mağlup edemedi (2B 1M).

Adana Demirspor, deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybetti. Ancak, 2021/22 sezonundan bu yana üst üste dört dış saha mağlubiyeti almıyor.

Alanyaspor, Süper Lig’deki son iki maçını kaybetti (0-1 Hatayspor & 0-2 Fenerbahçe). Teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde ilk 10 karşılaşmada sadece 2 kez yenilmişlerdi.

Adana Demirspor, Ocak 2024’ten bu yana Süper Lig’de en fazla mağlubiyet alan (28), en fazla gol yiyen (93) ve en az puan toplayan (20) takım konumunda.

Alanyaspor, bu sezon Süper Lig’de en az direkt hücum geliştiren ikinci takım (28). Adana Demirspor ise rakiplerine en fazla direkt hücum fırsatı veren ikinci takım (51).

Hwang Ui-Jo, Alanyaspor’un Adana Demirspor’u 2-0 mağlup ettiği maçtaki iki golünü de atan isimdi.

Florent Hadergjonaj, Süper Lig’de attığı 11 golün 9’unu penaltıdan kaydetti (%82).