Canlı | AEK Atina-Leicester City(Cengiz Ünder ilk 11'de)
Leicester City, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında AEK Atina ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Leicester'da Cengiz Ünder maça 11'de başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Atina ile Leicester City karşı karşıya geliyor.
İkinci yarı oynanıyor
AEK Atina: 1
Leicester City: 2
Goller: 18' Vardy(pen.), 39' Choudhury, 48' Tankovic
İLK 11'LER
AEK: Tsintotas, Bakakis, Nedelcearu, Svarnas, Insua, Shakhov, Krsticic, Livaja, Mantalos, Helder Lopes, Ansarifard
Leicester: Schmeichel, Justin, Fofana, Morgan, Fuchs, Choudhury, Tielemans, Cengiz Ünder, Maddison, Albrighton, Vardy
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