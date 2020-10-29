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GeriFutbol Canlı | AEK Atina-Leicester City(Cengiz Ünder ilk 11'de)
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Haber Giriş: 29.10.2020 - 20:32 | Son Güncelleme:

Canlı | AEK Atina-Leicester City(Cengiz Ünder ilk 11'de)

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Canlı | AEK Atina-Leicester City(Cengiz Ünder ilk 11'de)
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Leicester City, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında AEK Atina ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Leicester'da Cengiz Ünder maça 11'de başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Atina ile Leicester City karşı karşıya geliyor.

İkinci yarı oynanıyor

AEK Atina: 1

Leicester City: 2

Goller: 18' Vardy(pen.), 39' Choudhury, 48' Tankovic

İLK 11'LER

AEK: Tsintotas, Bakakis, Nedelcearu, Svarnas, Insua, Shakhov, Krsticic, Livaja, Mantalos, Helder Lopes, Ansarifard

Leicester: Schmeichel, Justin, Fofana, Morgan, Fuchs, Choudhury, Tielemans, Cengiz Ünder, Maddison, Albrighton, Vardy

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