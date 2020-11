Canlı | Abdullah Avcı basın toplantısı düzenliyor

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde;

Trabzon'da ve Trabzonspor'da olmaktan çok mutluyum. Karadeniz'in bir çocuğu olmak, buraya olan aidiyet hissimi daha çok güçlendiriyor. Trabzonspor tarihinde güzel yerde anılmak istiyorum. 'Trabzon'a gelirken çok sert bir yere gidiyorsun, çok sert medyası var' dediler. Ben Karadeniz insanını çok iyi tanıyorum. Ben de bir Karadeniz çocuğuyum. Bunu unutmayın.

Trabzon'a gelmeme vesilen sayın başkan Ahmet Ağaoğlu'na, beni daima destekleyen ve cesaretlendiren Ertuğrul Doğan'a, Mehmet Yiğit Alp'e ve tabii ki yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Arzulu, duygulu, kazanma alışkanlığı oluşturan bir takımı izleteceğiz. Takım savunmasını doğru yaptığımız takdirde diğer opsiyonlara geçeceğiz.



"KAYBETMEYİ SEVMEYEN BİR TAKIM İZLETTİRECEĞİZ"

Trabzonspor yarışmak zorundadır. Kazanma alışkanlığını yakaladığımızda daha pragmatik, geçişleri yapan bir takım olacağız. Mevcuttan maksimal nasıl verim alıyorsun, önce bu. Sonucu aldıktan sonra oyunda zaman zaman değişiklikler yapacağız. Trabzonspor'un sistemini, hücumunu, savunmasını elindeki oyuncu profili belirliyor. Bir haftadır iştahlı, arzulu çalışıyoruz. Kaybetmeyi sevmeyen, buna tepki veren, kazanma alışkanlığı olan ve sahada oyun aklı olan bir takım izlettireceğiz.

HÜKMEN MAĞLUBİYET SORUSUNA CEVAP

Futbolun iyileştirme gücü var. Dünya ve ülkemizin bu kadar sağlık sorunları yaşadığı dönemde belki futbol insanları bu kadar ayakta tutabiliyor. Covid süreci nasıl gidecek, nasıl şekillenecek onu kestirebilmek şimdi pek mümkün değil. Burası Trabzon, Türkiye ve Avrupa'nın her yerinde 61 numaralı plaka var. Altyapımızdan oyuncuları daha iyi tanıyabilmek için 5 oyuncu yukarı aldım. Bir hastalık ile karşılaşmamız durumunda takımı hazır tutmamız gerekiyor.

FERGUSON VE KLOPP ÖRNEĞİ

Ben şimdi size bir sürü örnek verebilirim. Klopp'un ilk şampiyonluğunun ne zaman olduğu, Sir Alex Ferguson'un ne zaman ilk başarısını aldığı hakkında. Alex Ferguson 6 sene başarılı sağlayamadı ama sonrasında dünya markası oldular. Ben bu kadar süre istiyor değilim. Burası Trabzonspor. Duygusu, coşkunun yanına aklı sokmaya çalışacağız. Bu desteği uzun süre için değil ama takım adına da bekliyorum.

"BİREYSEL DEĞİL TAKIM SAVUNMASI PROBLEMİ VAR"

Geçen sene öne geçip 32-33 puan kaybeden bir takımın bireysel değil, takım savunması problemi var. Geldiğimiz günden beri bunun üzerine çalıştık. Umuyorum ki bu çalışmalarımız oynayacağımız maçlara da yansıyacak. Önceliğimizi takım savunmamıza aldık, zamanla diğer özelliklerimizi de geliştireceğiz.

"KARADENİZ İNSANI SABIRSIZDIR, BEN DE ÖYLEYİM"

Trabzon taraftarının gücünü ve takıma destek verdiğinde neler başardığını çok iyi biliyorum. Taraftar bu işin içinde olduğunda takıma ivme kazandıracağını gayet iyi biliyorum. Buraya daha önce geldiğimde bunu çok net bir şekilde gördüm. Sosyal medya kullanmıyorum ama taraftarların benim için düşünceleri için çok teşekkür ediyorum. Karadeniz insanı sabırsızdır, ben de öyleyim. En kısa zamanda başarıya ulaşmak için çalışıyoruz. Türk futbolu bana çok şey verdi, ben de Türk futboluna bir şeyler verebilmek için çok çabalıyorum. Buna kavga mı, mücadele mi, savaşmak mı diyorlarsa, o şekilde ifade edebilirler.



"TRABZONSPOR'DAN TEKLİF ALMAK HER HOCAYI MUTLU EDER"

Trabzonspor'dan gelen teklif her teknik direktörü heyecanlandırır. Özkan hoca da bana Trabzonspor için teklif yapmıştı. Ondan önce de gelmişti. Bu 3. oluyor. Trabzonspor'dan teklif almak her teknik direktörü mutlu eder, haz verir. O zamanlarda şartlar oluşmadı, kısmet bugüneymiş. Geçmişte olanlar ile ders çıkaracağız ve bundan sonra Trabzonspor'u yarış içine sokacağız. Kulübün içine girdiğinde Trabzonspor teknik direktörü olduğunu hissettiriyorsun. Camia bunu hissettiriyor. Futbolcularım antrenmanlarda olumlu geri dönüş veriyor ama bunun sonucunu Pazar günü sahada göreceğiz. Fiziksel durumları için Ünal hocaya, Hüseyin hocaya, Newton hocaya hepsine çok teşekkür ediyorum. Burada bir enkaz almadık. Umarım takımı daha yukarıya çıkartacak bir uyum yakalarız.

"UĞURCAN VE ABDÜLKADİR BEKLENTİM OLAN OYUNCULAR"

Bazen teknik konuşacağız, bazen taktik konuşacağız, yeri geldiğinde özel hayat konuşacağız. Uğurcan ve Abdülkadir Ömür beklentim olan oyuncular. Bunlar özel ve potansiyel futbolcular. Lütfen destek olalım. Onlar için de yeni bir zaman,

yeni bir yarış, yeni bir fırsat başlıyor.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Devre arası transferler için çalışıyoruz şu an. Maçları oynayalım, kazanalım, birkaç hafta önce resim daha net bir şekilde ortaya çıkacak. İzleme komitesi ile görüşmelerimiz olacak. Önce bir tespit edelim, sonra daha net konuşuruz. İletişime açık bir insanım, bunu net söyleyeyim.

"FUTBOLCULARIM DOĞRU CEVAP VERİYOR"

Bazen istatistikler konuşuluyor. Son 5 senede çok puan almışız, bu kadar lider kalmışız, Avrupa'ya A Milli Takım'a yolladığımız oyuncu sayısı... Bunlar beni çok mutlu ediyor. Bir haftalık süre içinde şunu görüyorum ki futbolcularım antrenmanlarda doğru cevap veriyor. Trabzonspor'a yeni yüzler kazandırmak benim için çok keyifli olacak. Yusuf'u Fransa'da görüyoruz zaten, aynı şekilde Uğurcan'ı, Abdülkadir'i de öyle.