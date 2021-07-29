Canlı: ABD - Türkiye voleybol maçı başladı! Filenin Sultanları tarih yazmak istiyor...
Türkiye Amerika voleybol maçı ile olimpiyat heyecanı devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda ABD ile karşı karşıya geliyor. Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 yenildi. Hedef ABD'yi devirip gruptan çıkma adına avantaj sağlamak...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu 3'ncü maçında FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile karşılaşıyor.
Ariake Arena'da oynanan mücadeleyi canlı aktarıyoruz.
ABD - TÜRKİYE: 13- 10 (İLK SET OYNANIYOR)
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Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.
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