MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriCanlı: ABD - Türkiye voleybol maçı başladı! Filenin Sultanları tarih yazmak istiyor...
GeriSpor Canlı: ABD - Türkiye voleybol maçı başladı! Filenin Sultanları tarih yazmak istiyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 29.07.2021 - 15:47 | Son Güncelleme:

Canlı: ABD - Türkiye voleybol maçı başladı! Filenin Sultanları tarih yazmak istiyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı: ABD - Türkiye voleybol maçı başladı! Filenin Sultanları tarih yazmak istiyor...

Türkiye Amerika voleybol maçı ile olimpiyat heyecanı devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda ABD ile karşı karşıya geliyor. Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 yenildi. Hedef ABD'yi devirip gruptan çıkma adına avantaj sağlamak...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu 3'ncü maçında FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile karşılaşıyor.

Ariake Arena'da oynanan mücadeleyi canlı aktarıyoruz.

ABD - TÜRKİYE: 13- 10 (İLK SET OYNANIYOR)

Sayfa sürekli güncellenmektedir...

Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.

Canlı: ABD - Türkiye voleybol maçı başladı Filenin Sultanları tarih yazmak istiyor...

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi