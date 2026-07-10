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Çanlar Infantino için çalıyor! 70'ten fazla AP üyesi harekete geçti

Güncelleme Tarihi:

#FIFA#UEFA#ABD
Çanlar Infantino için çalıyor 70ten fazla AP üyesi harekete geçti
Koray Durkal
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 07:00

2026 Dünya Kupası’ndaki Belçika maçı öncesi cezalı olan Balogun’un cezasının, Trump’ın Infantino ile yaptığı görüşme sonrası askıya alınmasıyla başlayan kriz iyice derinleşti. FIFA’nın bağımsızlığının incelenmesini isteyen Avrupa Parlamentosu üyelerine Almanya, Belçika ve Norveç futbol federasyonları da destek verdi.

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Futbol dünyasında son günlerde en çok konuşulan konu, FİFA ile UEFA arasında yıllardır var olan gerilimin artık teknik bir anlaşmazlıktan çıkıp kurumsal bir güç savaşına dönüşmesi oldu. Tartışmanın merkezinde ise elbette FİFA’nın İsviçreli başkanı Gianni Infantino bulunuyor. Konu öyle bir noktaya geldi ki Avrupa Parlamentosu da olaya müdahil oldu. Gerginliği bu kadar yükselten olay ise hepimizin hatırlayacağı üzere 2026 Dünya Kupası’nda yaşandı...

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‘KARAR HUKUKİ’ DEDİLER AMA KİMSE İNANMADI

ABD ile Belçika arasında oynanan son 16 turu öncesinde ABD Milli Takımı forveti Folarin Balogun kırmızı kart cezalısıydı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın Infantino ile yaptığı görüşmenin ardından FIFA Disiplin Komitesi cezayı askıya aldı ve Balogun’un Belçika maçında oynamasına izin verildi. FIFA bunu hukuki bir karar olarak savundu ancak zamanlama ve siyasi baskı iddiaları tüm dünyada büyük tepkiye yol açtı.

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Çanlar Infantino için çalıyor 70ten fazla AP üyesi harekete geçti

KARARA EN SERT TEPKİ UEFA’DAN GELDİ

Balogun kararına en sert tepki UEFA’dan geldi. Başkan Alexander Ceferin kararı ‘anlaşılmaz ve kabul edilemez’ olarak değerlendirirken FIFA’nın artık futbolun temel ilkelerinden uzaklaştığını ifade etti. Ceferin bununla da yetinmeyip FIFA’ya, “Artık kırmızı çizgiyi aştınız” dedi. İki kurum arasında yıllardır devam eden sorunların üstü bir şekilde örtülüyordu ancak Balogun olayı bir dönüm noktası oldu.

FIFA’NIN BAĞIMSIZLIĞI ŞÜPHELİ

FIFA’nın genişletilmiş Kulüpler Dünya Kupası projesi, uluslararası maç takviminin giderek yoğunlaşması, FIFA’nın ticari gelirlerini artırırken UEFA organizasyonlarının ekonomik alanına girmesi ve Infantino ile Ceferin arasındaki kişisel ve yetkisel anlaşmazlıklar gibi problemler tekrardan su yüzüne çıktı. Kriz futbol dünyasıyla sınırlı kalmadı; 70’ten fazla Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Infantino hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Çanlar Infantino için çalıyor 70ten fazla AP üyesi harekete geçti

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GÖZLER FIFA'NIN DİĞER ÜYE ÜLKELERİNDE

AP’de açılması istenen soruşturmada, siyasi müdahale iddialarının araştırılması ve FIFA’nın bağımsızlığının incelenmesi istendi. Bu konuda AP’ye bir destek de bazı futbol federasyonlarından geldi. Norveç, Belçika ve Almanya federasyonları kararın futbolun güvenilirliğine zarar verdiğini savundu. FIFA ile UEFA arasındaki güç savaşını kimin kazanacağına, diğer 211 üyesi bulunan FIFA’nın diğer üyelerinin vereceği tepki belirleyecek gibi görünüyor

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#FIFA#UEFA#ABD

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