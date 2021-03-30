Çanlar Galatasaray için çalıyor

Sarı kırmızılılar düşme korkusunu derinden hissediyor... G.Saray’ın kalan haftalarda Afyon Belediye, Pınar Karşıyaka, Bursaspor ve son haftada ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı maçlar kaderini belirleyecek.

ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonun bitimine 4 hafta kala G.Saray küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde. Önümüzdeki hafta play-off mücadelesi veren Afyon Belediye’yi konuk edecek olan G.Saray daha sonra Karşıyaka’ya gidecek. İçerideki Bursa ve son hafta ezeli rakibi F.Bahçe Beko ile deplasmanda oynayacağı maçlar Aslan’ın kaderini çizecek. Avrupa’da da son yıllarda Eurocup’ta mücadele eden

Galatasaray, bu sezon başlamadan Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceğini açıklamıştı. Tarihinde ilk kez bu organizasyonda mücadele eden sarı kırmızılı ekip, grupta oynadığı 6 maçta 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak grubu son sırada kalıp hayal kırıklığı yaşadı.

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