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Basketbol
AA
Haber Giriş: 26.12.2020 - 16:23 | Son Güncelleme:

Çankaya Üniversitesi 86-75 Bellona Kayseri Basketbol

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Çankaya Üniversitesi 86-75 Bellona Kayseri Basketbol
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 86-75 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Ziya Özorhon, Fatih Güler, İsmail Binbir

Çankaya Üniversitesi: Zellous 15, White 18, Gizem Yavuz 19, Bahar Öztürk 14, Talbert 18, Ecem Kazar 2, Öze Kavurmacıoğlu

Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 9, Ayşegül Günay Aladağ 6, Harrigan 16, Brown 19, Harris 18, Zeynep Öykü Kalbisagde 3, Gülse Uğur, Esra
Ural Topuz 4

1. Periyot: 23-19

Devre: 38-37

3. Periyot: 62-58

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