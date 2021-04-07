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Basketbol
Haber Giriş: 07.04.2021 - 18:49 | Son Güncelleme:

Çankaya Üniversitesi: 46 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 60

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Çankaya Üniversitesi: 46 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 60

Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Çankaya Üniversitesi'ni 60-46 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off - Çankaya Üniversitesi: 46 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 60 - 
Salon: Ankara

Hakemler: Ali Şakacı, Turgut Işık, Mesut Öztürk
Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu 3, Kardelen Gezgin 9, Udodenko 3, Bahar Öztürk 10, Talbert 12, Ecem Kazar 9, Aleyna Fatma Cengizhan
Fenerbahçe Öznur Kablo: Vaughn 16, Olcay Çakır Turgut 5, Tuğçe Canıtez 7, Zandalasini 9, Stokes 6, Sabally 10, Merve Arı, İrem Sözen, Sevgi Uzun 4, Banu Şimşek, Duygu Özen 3
1. Periyot: 13-16
Devre: 22-28
3. Periyot: 31-40

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