Canıl | Gaziantep FK - Ankaragücü

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Gökhan, Oğuz, Kana Bıyık, Tosca, Djilobodji, Morias, Günay, Jefferson, Maxim, Muhammed, Kayode

Ankaragücü: Fredrich, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atilla, Tiago, Lukasik, Saba, Scarione, Rodrigues, Orgill

Gaziantep Ankaragücü maçı ile heyecan dolu mücadele devam ediyor. Süper Lig'de haftalar sonrası sahaya çıkan iki takım, 3 puan alabilmek için savaşıyor.

GAZİANTEP ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 27. Hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Ankaragücü'nü ağırlıyor. 14 Haziran Pazar günü saat 21.00'da başlayan karşılaşma, BeinSports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra yeniden başlayan Süper Lig'de 27. hafta maçında bugün Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşıyor.



Ligdeki son maçını 13 Mart'ta Çaykur Rizespor'la oynayan ve sahadan 2-1 galip ayrılan başkent temsilcisi, 3 ay sonra ilk resmi maçına çıkıyor.



Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde topladığı 23 puanla 17. sırada bulunuyor.



MKE Ankaragücü'nde sakatlığı süren Orkan Çınar, Gaziantep deplasmanında forma giyemiyor.



Ligde son 4 maçında kazanamayan Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep temsilcisi ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor.



Gaziantep'te Kalyon Stadı'nda saat 21:00'da başlayan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!