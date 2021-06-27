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Spor Arena
Haber Giriş: 27.06.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Canı İzle: Galatasaray Dinamo Bükreş hazırlık maçı

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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamında Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Galatasaray hazırlık maçında Romanya'dan Dinamo Bükreş ile kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor:

Galatasaray: 2

Dinamo Bükreş: 1

Goller: 37' ve 62' (P) Aytaç Kara, 49' Nemec

GALATASARAY-DİNAMO BÜKREŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY DİNAMO BÜKREŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 18.00'de başlayan müsabaka GSTV, "galatasaray.com" ve Galatasaray YouTube hesabından yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Berk, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel, Muhammed Mustafa

GALATASARAY'DA 3 FUTBOLCU SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Galatasaray'da futbolcular Mustafa Muhammed, Sofiane Feghouli ve DeAndre Yedlin sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, üç futbolcunun sponsor hastane Liv Hospital Vadistanbul'da bir dizi kontrolden geçirildiği bildirildi.

Mısır Milli Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları kadrosunda yer alan Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı kulübün girişimleri sonrasında kadrodan çıkarıldı ve çalışmalara katılmak için İstanbul'a geldi.

Canı İzle: Galatasaray Dinamo Bükreş hazırlık maçı

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