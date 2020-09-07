Caner Turp kimdir nereli kaç yaşında? Caner Turp hangi takımlarda oynadı?

Caner Turp, 16 Nisan 1992 tarihinde Almanya Herford'da dünyaya geldi. Futbola Beşiktaş alt yapısında başlayan Caner Turp, Aydınspor 1923, Tokatspor ve Gümüşhanespor takımlarında kiralık olarak forma giydi. 2015 yılında Beşiktaş'tan Bayrampaşaspor'a bedelsiz olarak transfer olan Caner Turp, ardından Van Spor FK, Dardanelspor, Muğlaspor, Sinopspor ve son olarak Siverek Belediyespor takımlarında forma giydi.

Stoper olarak görev alan 1,83 boyundaki Caner Turp, sol ayağına hakimdir.