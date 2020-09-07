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Haber Giriş: 07.09.2020 - 11:05 | Son Güncelleme:

Caner Turp kimdir nereli kaç yaşında? Caner Turp hangi takımlarda oynadı?

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Caner Turp kimdir nereli kaç yaşında? Caner Turp hangi takımlarda oynadı?
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Caner Turp, son günlerde kariyeri ve biyografisi ile araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Fubolculuk kariyerinin haricinde özel hayatı ile de araştırılan Caner Turp, şu ana kadar pek çok takımda forma giydi. Futbola Beşiktaş alt yapısında başlayan Caner Turp, profesyonel kariyerini farklı takımlarda sürdürdü. Peki, Caner Turp kimdir nereli kaç yaşında? İşte, oynadığı takımlar ve o isim hakkında bazı bilgiler

Caner Turp, 16 Nisan 1992 tarihinde Almanya Herford'da dünyaya geldi. Futbola Beşiktaş alt yapısında başlayan Caner Turp, Aydınspor 1923, Tokatspor ve Gümüşhanespor takımlarında kiralık olarak forma giydi. 2015 yılında Beşiktaş'tan Bayrampaşaspor'a bedelsiz olarak transfer olan Caner Turp, ardından Van Spor FK, Dardanelspor, Muğlaspor, Sinopspor ve son olarak Siverek Belediyespor takımlarında forma giydi.

Stoper olarak görev alan 1,83 boyundaki Caner Turp, sol ayağına hakimdir.

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