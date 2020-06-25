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Haber Giriş: 25.06.2020 - 08:28,Son Güncelleme:

Caner Erkin'e 1 saatte 5 transfer telefonu! Fenerbahçe, Galatasaray derken...

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Caner Erkin'e 1 saatte 5 transfer telefonu! Fenerbahçe, Galatasaray derken...
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Beşiktaş’la yollarını ayırması kesinleşen tecrübeli sol bek Caner Erkin, transferin gözdesi oldu. Tam beş transfer telefonu alan yıldız futbolcu için favori ise belli oldu.

Beşiktaş'la yollarını ayıran Caner Erkin'in yeni adresi hangi takım olacak? Fenerbahçe mi, Galatasaray mı, yoksa bir başka takım mı?

4 sezondur Beşiktaş formasını başarıyla terleten Caner Erkin, ayrılık için gün sayıyor. Tecrübeli oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, önceki gün siyah-beyazlı kulüp ile devam etmeyeceklerini resmen açıklamıştı. Altıparmak'ın bu sözleri üzerine 31 yaşındaki futbolcu için takımlar anında devreye girmeye başladı. 1 saat içinde 5 kulüp Caner için telefona sarılırken bunların içerisinde Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray da bulunuyor. Yurt dışından da teklifler alan Caner'e özellikle La Liga'dan bir takımın ciddi talip olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun önceliği ise Fenerbahçe...

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Beşiktaş'ın Kamerun asıllı Fransız futbolcusu N'Koudou, "Şampiyonluk uzak görünüyor ama her şey olabilir. 6 maç üzerinden bakacak olursak toplayabileceğimiz 18 puan var" derken, Denizli'ye attığı gol için ise, "Sergen Hoca kariyerinde böyle gollerden çok attı. Hocanın coşkulu tepki vermesi güzel. İnşallah hocayı şaşırtmaya devam ederim" yorumunu yaptı. (Sabah)

 

Caner Erkine 1 saatte 5 transfer telefonu Fenerbahçe, Galatasaray derken...

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