Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Caner Erkin'den sürpriz transfer görüşmesi! Beşiktaş ve Galatasaray derken...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Caner Erkin#Beşiktaş
Caner Erkinden sürpriz transfer görüşmesi Beşiktaş ve Galatasaray derken...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 10:18

Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin ve Galatasaray ve Beşiktaş ile ismi geçen Caner Erkin'in sürpriz bir kulübe transferi söz konusu.

Haberin Devamı

Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Caner Erkin, son olarak oynadığı Fatih Karagümrük'ten karşılıklı anlaşma sonucu ayrılmıştı.

34 yaşındaki sol bekin ismi devre arası transfer dönemi için Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu.

Gözden Kaçmasın

Arjantin - Fransa finalinin hakemi Szymon Marciniak sessizliğini bozdu Mbappe ile diyaloğu, telefonundan gösterdiği görüntü...Arjantin - Fransa finalinin hakemi Szymon Marciniak sessizliğini bozdu! Mbappe ile diyaloğu, telefonundan gösterdiği görüntü...Haberi görüntüle

ŞENOL GÜNEŞ VE AHMET NUR ÇEBİ'DEN AÇIKLAMALAR

Beşiktaş'taki ilk döneminde Caner Erkin'den katkı alan Şenol Güneş, milli arada düzenlediği basın toplantısında Caner Erkin ile ilgili şunları söylemişti:

Caner'i severim, iyi oyuncudur. Caner ile hiç görüşmedim. Zaten bu görüşmeyi benim yapmam doğru olmaz. Caner'e de sorabilirsiniz. Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok, olsa da size söyleriz. Gündemde yok şu anda. Başka çirkin iddialar da oluyor. Daha önce başımıza geldi. Birisi size bir şey söylüyor ve cevap vermenizi istiyor. Benim konuyla ilgim yok. Ne Sayın Ismael ne Caner ne de başka bir oyuncuyla ilgili ağzımdan bir şey çıkmadı. Öyle bir konu yok.

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise deneyimli sol bek hakkında şöyle konuşmuştu:

Caner benim sevdiğim, hırsını beğendiğim bir futbolcu. Formamızı giymiştir. Çok da severim. Ama iş başka, aşk başka.

İSPANYOL KULÜPLERİYLE GÖRÜŞÜYOR

Galatasaray cephesi Caner Erkin ile ilgili sessiz kalırken milli futbolcunun yurt dışı transfer görüşmeleri yaptığı ortaya çıktı. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Caner Erkin, La Liga ekipleri Getafe, Mallorca ve Cadiz ile görüşüyor. Caner Erkin'in kısa süre içerisinde yeni takımına imza atacağı belirtildi.

Caner Erkin daha önce yurt dışında CSKA Moskova ve Inter formaları giymişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Caner Erkin#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!

Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı

Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı! 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı?

#Keith Hall
Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki

BAKMADAN GEÇME!

Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı

Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı! 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı?

#Keith Hall
Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Size Bu kişiyle olmaz dedirten tehlike sinyali hangisi

BİR SORUDAN FAZLASI | Size 'Bu kişiyle olmaz' dedirten tehlike sinyali hangisi?

#İlişki