Caner Erkin'den sürpriz transfer görüşmesi! Beşiktaş ve Galatasaray derken...

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Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Caner Erkin, son olarak oynadığı Fatih Karagümrük'ten karşılıklı anlaşma sonucu ayrılmıştı.

34 yaşındaki sol bekin ismi devre arası transfer dönemi için Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu.

ŞENOL GÜNEŞ VE AHMET NUR ÇEBİ'DEN AÇIKLAMALAR

Beşiktaş'taki ilk döneminde Caner Erkin'den katkı alan Şenol Güneş, milli arada düzenlediği basın toplantısında Caner Erkin ile ilgili şunları söylemişti:

Caner'i severim, iyi oyuncudur. Caner ile hiç görüşmedim. Zaten bu görüşmeyi benim yapmam doğru olmaz. Caner'e de sorabilirsiniz. Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok, olsa da size söyleriz. Gündemde yok şu anda. Başka çirkin iddialar da oluyor. Daha önce başımıza geldi. Birisi size bir şey söylüyor ve cevap vermenizi istiyor. Benim konuyla ilgim yok. Ne Sayın Ismael ne Caner ne de başka bir oyuncuyla ilgili ağzımdan bir şey çıkmadı. Öyle bir konu yok.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise deneyimli sol bek hakkında şöyle konuşmuştu:

Caner benim sevdiğim, hırsını beğendiğim bir futbolcu. Formamızı giymiştir. Çok da severim. Ama iş başka, aşk başka.

İSPANYOL KULÜPLERİYLE GÖRÜŞÜYOR

Galatasaray cephesi Caner Erkin ile ilgili sessiz kalırken milli futbolcunun yurt dışı transfer görüşmeleri yaptığı ortaya çıktı. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Caner Erkin, La Liga ekipleri Getafe, Mallorca ve Cadiz ile görüşüyor. Caner Erkin'in kısa süre içerisinde yeni takımına imza atacağı belirtildi.

Caner Erkin daha önce yurt dışında CSKA Moskova ve Inter formaları giymişti.