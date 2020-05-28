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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 12:08,

Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: Kapısında yattım!

Caner Erkin, Şükran Ovalı ile ilişkisinin bilinmeyen başlangıç hikayesini anlattı.

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Beşiktaş forması giyen Caner Erkin, katıldığı canlı yayında oyuncu eşi Şükran Ovalı hakkında açıklamalarda bulundu.

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Yıldız futbolcu, ilişkinin başlamasında kendi inadının büyük bir rol oynadığını ve hatta Ovalı'nın kapısında yattığını söyledi.

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"Beni çok reddetti. Önce beraber olmak, sonra evlenmek için çok uğraştım. Kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu."

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Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, Ocak 2017’de İtalya Roma’da evlenmişti.

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Ağustos 2018’de dünyaya gelen kızları Mihran Ela ile Beykoz’da oturuyorlar.

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Çift, servet değerindeki villalarının havuza komşu olan bölümünün çatısına isimlerinin baş harflerini yazdırdı.

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