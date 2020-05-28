Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: Kapısında yattım!

Beşiktaş forması giyen Caner Erkin, katıldığı canlı yayında oyuncu eşi Şükran Ovalı hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, ilişkinin başlamasında kendi inadının büyük bir rol oynadığını ve hatta Ovalı'nın kapısında yattığını söyledi.Beni çok reddetti. Önce beraber olmak, sonra evlenmek için çok uğraştım. Kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu.Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, Ocak 2017’de İtalya Roma’da evlenmişti. Ağustos 2018’de dünyaya gelen kızları Mihran Ela ile Beykoz’da oturuyorlar.Çift, servet değerindeki villalarının havuza komşu olan bölümünün çatısına isimlerinin baş harflerini yazdırdı.