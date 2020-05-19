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Futbol
Haber Giriş: 19.05.2020 - 09:37,Son Güncelleme:

Caner Erkin'den son dakika Fenerbahçe açıklaması

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Caner Erkin'den son dakika Fenerbahçe açıklaması
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Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Caner Erkin'den beklenen açıklama.

Fenerbahçe’ye transfer olacağına yönelik iddialar ve sözleşme durumuna ilişkin konuşan Caner Erkin, “Şu an sözleşme konuşacak durumda değiliz. Sağlık şu an her şeyden önemli” dedi.



Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin, durumuyla ilgili olarak ilk kez konuştu.

 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

 "Koronavirüs nedeniyle her şey beklemede. Mukavele dahil hiçbir şey konuşulmuyor. Zaten bunların konuşulacak zamanı da değil, sağlık şu an her şeyden daha önce geliyor."

 Caner bu sezon 32 maçta forma giydi ve 3 gol atıp 11 de asist yaptı. (Sabah)

Caner Erkinden son dakika Fenerbahçe açıklaması

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