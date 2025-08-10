Caner Erkin'den Sakaryaspor'a talihsiz başlangıç: İlk maçtan kırmızı kart!

Güncelleme Tarihi:
Trendyol 1. Lig’in 2025/26 sezonunun açılış haftasında, Bandırmaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
17 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İrfan Buz yönetimindeki Sakaryaspor'u öne geçiren golü 36. dakikada Kakuta kaydetti.
Bandırmaspor'un ise golünü 75. dakikada Samake attı.
SAKARYASPOR 10 KİŞİ
Mücadelenin ikinci yarısına ise Caner Erkin damga vurdu. Karşılaşmanın 55. dakikasında hakem Alpaslan Şen'in golü iptal etme kararına yoğun bir tepki gösteren milli futbolcu, Sakaryaspor'daki ilk resmi maçında doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.