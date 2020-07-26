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GeriFutbol Caner Erkin'den Emre Belözoğlu için duygusal mesaj
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Futbol
Haber Giriş: 26.07.2020 - 00:40,Son Güncelleme:

Caner Erkin'den Emre Belözoğlu için duygusal mesaj

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Caner Erkin'den Emre Belözoğlu için duygusal mesaj
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Tecrübeli futbolcu Caner Erkin, futbolu bırakan Emre Belözoğlu için bir mesaj paylaştı.

Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçında gol attı ve yaklaşık 25 yıllık futbol kariyerine son verdi. Emre'nin Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da takım arkadaşı olan Caner Erkin, Emre Belözoğlu için sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

"Yeri geldi sen beni sakinleştirdin yeri geldi ben seni sakinleştirdim. Hırs ve kazanma arzusunda bana yol gösterdin. Türk futboluna kattığı her şey için çok teşekkürler abicim"

Caner Erkinden Emre Belözoğlu için duygusal mesaj

Caner Erkinden Emre Belözoğlu için duygusal mesaj

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