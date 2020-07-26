Caner Erkin'den Emre Belözoğlu için duygusal mesaj

Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçında gol attı ve yaklaşık 25 yıllık futbol kariyerine son verdi. Emre'nin Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da takım arkadaşı olan Caner Erkin, Emre Belözoğlu için sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

"Yeri geldi sen beni sakinleştirdin yeri geldi ben seni sakinleştirdim. Hırs ve kazanma arzusunda bana yol gösterdin. Türk futboluna kattığı her şey için çok teşekkürler abicim"

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!