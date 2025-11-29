Caner Erkin'den bir kırmızı kart daha: Bu sezon 3. kez...

Güncelleme Tarihi:
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Sakarya'da oynanan müsabakayı 13. dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 geride götüren Sakaryaspor'da Caner Erkin, kırmızı kart gördü.
Mücadelenin 52. dakikasında Caner Erkin'in uzun pasında top Atalay'dan sekti. Bu pozisyonda el bekleyen Erkin, hakemin oyunu devam ettirmesine karşılık yoğun itirazlarda bulundu.
Caner, hakem Batuhan Kolak'a sözlerinin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Sezon başında Sakaryaspor'a imza atan Caner Erkin, çıktığı 8. maçında 3. defa kırmızı kart görmüş oldu.
37 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en çok kırmızı kart gördüğü sezonu geride bıraktı.