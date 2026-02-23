×
Caner Erkin yine kırmızı kart gördü! Bu sezon şaşırtan rakam

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 15:01

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da forma giyen Caner Erkin, takımının Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gördü. İşte Caner Erkin'in 2025-26 sezonunda gördüğü kırmızı kartlar ve kaçırdığı maçlar. 

TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor'un Sivasspor ile oynadığı müsabakanın 45+3. dakikasında kırmızı kart gören Caner Erkin, bu sezon 4. kez oyun dışı kaldı. 

Sivasspor maçı ile beraber Caner Erkin'in bu sezon gördüğü kırmızı kartlar ve kaçırdığı maçlar şu şekilde oldu: 

1. HAFTA

Bandırmaspor-Sakaryaspor - Caner Erkin, maçın 55. dakikasında hakaretten dolayı kırmızı kart ile cezalandırıldı.  Tecrübeli futbolcu, gördüğü kırmızı kartın ardından Iğdır FK ve Bodrumspor maçlarında cezası nedeniyle forma giymedi. 

7. HAFTA

Pendikspor-Sakaryaspor: Pendikspor'un 4-1'lik galibiyetle ayrıldığı maçın 76. dakikasında Caner Erkin kırmızı kart gördü ve Sivasspor maçında kadro dışı kaldı; Sarıyerspor, Adana Demirspor, Keçiörengücü, Vanspor maçlarında cezası nedeniyle forma giymedi. 

15. HAFTA 

Sakaryaspor-Ümraniyespor: Sakaryaspor'un Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldığı müsabakanın 52. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Tecrübeli futbolcu Esenler Erokspor, Hatayspor, Çorum FK ve Manisa FK maçlarında cezası nedeniyle yer almadı. 

27. HAFTA

Sivasspor-Sakaryaspor maçının 45+2. dakikasında Caner Erkin, maçın hakemi tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. 

(Görüntü, TRT Spor'dan alınmıştır)

