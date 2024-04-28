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Caner Erkin yıldızlaştı, Eyüpspor rahat kazandı

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#Futbol#Eyüpspor#Caner Erkin
Caner Erkin yıldızlaştı, Eyüpspor rahat kazandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 18:13

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında daha önce lige çıkmayı garantileyen Eyüpspor, Şanlıurfaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Şanlıurfaspor evinde karşılaştığı Eyüpspor’a 3-1 mağlup oldu.

Eyüpspor'un galibiyet gollerini 23 ve 42. dakikalarda Caner Erkin ve 74. dakikada  Gianni Bruno kaydetti. Ev sahibi Şanlıurfaspor'un tek golü ise Paixao'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 72'ye yükselten Eyüpspor, en yakın rakibi Göztepe'nin 6 puan önünde lider durumda yer aldı.

34 puanda kalan Şanlıurfaspor ise 14. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Caner Erkin’in ceza sahası içine girerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
42. dakikada ceza sahası dışından Caner Erkin yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
47. dakikada Rosario’nun ceza sahası içinde topa elle müdahalesinde hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Paixao’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
74. dakikada Gianni Bruno’un gelişine vurduğu top ağlarla buluştu. 1-3

Hakemler: Yasin Kol, Hüsnü Emre Çelimli, Serdar Soydan
Şanlıurfaspor: Muhammed Alperen Uysal, Diogo, Adem Eren Kabak (Yusuf Emre Gültekin dk. 46), İshak Çakmak (Muhammed Enes Kiprit dk. 82), Paixao, Mehmet Yiğit, Harris (Barış Ekincier dk. 82), Dening (Balde dk. 46), Semih Karadeniz, Amar Begiç (Landel dk. 75), Barış Gök
Yedekler: Tokotaev, Cumali Bişi, Tolga Ünlü, Civan Ardıl Canbeyli, Ümit Kurt
Teknik Direktör: Cahit Arslan
Eyüpspor: Berke Özer, Dos Santos, Robin Yalçın, Mehmet Murat Uçar, Ömer Bayram (Tugay Kacar dk. 59), Taşkın İlter (Kulembe Ribeiro dk. 59), Rosario (Gianni Bruno dk. 59), Obeng Ampem, Melih Kabasakal, Svit Seslar (Karoly dk. 709, Caner Erkin (Berkay Kumlu dk. 78)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Kubilay Anteplioğlu, Fethi Özer, Recep Niyazi, Hüseyin Maldar, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: Arda Turan
Goller: Caner Erkin (dk. 23, 42), Gianni Bruno (dk. 74) (Eyüpspor), Paixao (dk. 49 pen.) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Obeng Ampem, Caner Erkin (Eyüpspor), Diogo (Şanlıurfaspor)

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#Futbol#Eyüpspor#Caner Erkin

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