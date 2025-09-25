Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı, kırmızı kart gördü!

Güncelleme Tarihi:
Sakaryaspor'un tecrübeli futrbolcusu Caner Erkin, Pendikspor maçında takım arkadaşı olan Burak Altıparmak’a tokat attığı için 76. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
SAKARYASPOR 4 GOLLE KAYBETTİ
Caner Erkin'in 76. dakikada kırmızı kart gördüğü mücadeleyi Pendikspor 4-1 kazandı.
Stat: Pendik
Hakemler: Burak Demirkıran, Barış Çiçeksoyu, Yunus Dursun
Pendikspor: Deniz Dilmen, Vinko Soldo, Dorde Denic (Adnan Uğur dk. 87), Clarke-Harris (Görkem Bitin dk. 73), Mallik Coley Wilks (Ahmet Karademir dk. 87), Hamza Yiğit Akman (Hakan Yeşil dk. 72), Hüseyin Maldar (Thuram dk. 60), Erdem Gökçe, Mesut Özdemir, Furkan Mehmet Doğan, Yiğit Fidan
Yedekler: Utku Yuvakuran, Berkay Sülüngöz, Stelios Kitsiou, Tarık Tekdal, Enis Safin
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Sakaryaspor: Jakub Szumski, Mete Kaan Demir (Eren Erdoğan dk. 64), Mirza Cihan (Burak Altıparmak dk. 71), Gael Kakuta, Emre Demir (Wissam Ben Yedder dk. 71), Salih Dursun, Serkan Yavuz (Batuhan Çakır dk. 83), Kolovetsios, Josip Vukovic, Burak Çoban, Caner Erkin
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Sadık Çiftpınar, Alaaddin Okumuş, Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku, Doğukan Tuzcu
Teknik Direktör: Serhat Sütlü
Goller: Jonson Clarke-Harris (dk. 19 pen.), Yiğit Fidan (dk. 53), Hüseyin Maldar (dk. 59), Ahmet Karademir (dk. 90+1) (Pendikspor), Gael Kakuta (dk. 31 pen.) (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Caner Erkin (dk. 76) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Mallik Wilks, Hamza Akman, Furkan Mehmet Doğan, Mesut Özdemir (Pendikspor), Salih Dursun, Eren Erdoğan (Sakaryaspor)