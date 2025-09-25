×
Futbol Haberleri

Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı, kırmızı kart gördü!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 22:05

Sakaryaspor'da Caner Erkin, takım arkadaşı olan Burak Altıparmak’a tokat attığı için 76. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Sakaryaspor'un tecrübeli futrbolcusu Caner Erkin, Pendikspor maçında takım arkadaşı olan Burak Altıparmak’a tokat attığı için 76. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

SAKARYASPOR 4 GOLLE KAYBETTİ

Caner Erkin'in 76. dakikada kırmızı kart gördüğü mücadeleyi Pendikspor 4-1 kazandı.

Stat: Pendik

Hakemler: Burak Demirkıran, Barış Çiçeksoyu, Yunus Dursun

Pendikspor: Deniz Dilmen, Vinko Soldo, Dorde Denic (Adnan Uğur dk. 87), Clarke-Harris (Görkem Bitin dk. 73), Mallik Coley Wilks (Ahmet Karademir dk. 87), Hamza Yiğit Akman (Hakan Yeşil dk. 72), Hüseyin Maldar (Thuram dk. 60), Erdem Gökçe, Mesut Özdemir, Furkan Mehmet Doğan, Yiğit Fidan

Yedekler: Utku Yuvakuran, Berkay Sülüngöz, Stelios Kitsiou, Tarık Tekdal, Enis Safin

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Mete Kaan Demir (Eren Erdoğan dk. 64), Mirza Cihan (Burak Altıparmak dk. 71), Gael Kakuta, Emre Demir (Wissam Ben Yedder dk. 71), Salih Dursun, Serkan Yavuz (Batuhan Çakır dk. 83), Kolovetsios, Josip Vukovic, Burak Çoban, Caner Erkin

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Sadık Çiftpınar, Alaaddin Okumuş, Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku, Doğukan Tuzcu

Teknik Direktör: Serhat Sütlü

Goller: Jonson Clarke-Harris (dk. 19 pen.), Yiğit Fidan (dk. 53), Hüseyin Maldar (dk. 59), Ahmet Karademir (dk. 90+1) (Pendikspor), Gael Kakuta (dk. 31 pen.) (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Caner Erkin (dk. 76) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Mallik Wilks, Hamza Akman, Furkan Mehmet Doğan, Mesut Özdemir (Pendikspor), Salih Dursun, Eren Erdoğan (Sakaryaspor)

