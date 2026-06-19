Caner Erkin futbola veda etti!

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Caner Erkin, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.
Caner Erkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.
Caner Erkin, futbolu bıraktığını açıkladı:— Spor Arena (@sporarena) June 19, 2026
''Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı.
Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim.'' pic.twitter.com/VuTYZg3qFY