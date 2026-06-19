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Caner Erkin futbola veda etti!

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#Caner Erkin#Futbol#Veda
Caner Erkin futbola veda etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 12:59

Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen 37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktığını açıkladı.

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Caner Erkin, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

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Caner Erkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.

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#Caner Erkin#Futbol#Veda

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