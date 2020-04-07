MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCaner Erkin Fenerbahçe'ye, Clichy Beşiktaş'a!
GeriFutbol Caner Erkin Fenerbahçe'ye, Clichy Beşiktaş'a!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 07.04.2020 - 08:46,Son Güncelleme:/

Caner Erkin Fenerbahçe'ye, Clichy Beşiktaş'a!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Caner Erkin Fenerbahçe'ye, Clichy Beşiktaş'a!
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek Caner Erkin için Fenerbahçe'nin devrede olduğu öğrenilirken Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcunun alternatifini bulduğu iddia edildi. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu sol bek ile anlaşma sağlanamaması durumunda Başakşehir'den Gael Clichy'e yönelecek.

Beşiktaş transferde işini sıkı tutuyor… Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Caner Erkin ile nikah tazelemek isteyen Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu sol bek ile anlaşma sağlanamaması durumunda ise B planını Başakşehir'in yıldızı Gael Clichy olarak belirledi.

ÖNCELİK CANER ERKİN'DE

Yönetimin, sol bek için ilk iş olarak Caner'le masaya oturacağı ve tavan ücret olan 1 milyon Euro'dan teklif yapacağı öğrenildi. Eğer bu görüşmede sonuç çıkmazsa Beşiktaş, Clichy için harekete geçecek.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ

Daha önce Arsenal ve M. City formalarını giyen Clichy'yi Beşiktaş, 2017'de istemiş ama Fransız sol bek Başakşehir'e gitmişti. Kartal, Caner'in durumuna göre yeniden Clichy'nin kapısını çalabilir.

BAŞAKŞEHİR BIRAKMAK İSTEMİYOR

Başakşehir de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Clichy ile yola devam etmek istiyor. Bu sezon iyi bir performans gösteren 34 yaşındaki Fransız sol bek için çetin bir savaş yaşanması bekleniyor. (Takvim)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle