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Caner Erkin, Fatih Karagümrük'ten ayrıldı! Beşiktaş'a dönüş...

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#Transfer#Caner Erkin#Beşiktaş
Caner Erkin, Fatih Karagümrükten ayrıldı Beşiktaşa dönüş...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 07:00

VaVacars Karagümrük Kulübü, Caner Erkin’in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden VaVacars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile yolları ayırdı.

Sezon başında kırmızı siyahlı takıma transfer olan 34 yaşındaki sol bek, 12 Süper Lig maçında oynayıp 6 asist yapmıştı.

BEŞİKTAŞ'A MI DÖNÜYOR?

Caner Erkin’in daha önce forma giydiği Beşiktaş’a dönebileceği iddia edildi. Milli futbolcunun, menajerler tarafından siyah beyazlı kulübe teklif edildiği, yönetimin ise bu konuda kararı teknik direktör Şenol Güneş’e bıraktığı öğrenildi.

Güneş onay verdiği takdirde Caner BEŞİKTAŞ’a dönecek. Caner Erkin, 1 kez Süper Lig şampiyonluğu kazandığı siyah beyazlı takımda 122 maça çıkarken, 6 gol atıp 31 asist yapmıştı.

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