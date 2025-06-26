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Caner Erkin, Eyüpspor'dan ayrıldı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Caner Erkin#Eyüpspor
Caner Erkin, Eyüpspordan ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 20:13

Eyüpspor, 36 yaşındaki sol bek Caner Erkin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Eyüpspor, Caner Erkin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İşte Eyüpspor'un açıklaması;

Herşey İçin Teşekkürler Caner Erkin!

Formamızı giydiği sürede hem sahadaki performansıyla hem de liderliğiyle takımımıza önemli katkılar sağlayan, Eyüpspor armasını taşıdığı her an gösterdiği mücadele, tecrübesi ve örnek duruşuyla camiamızda iz bırakan, 2023–2024 sezonunda elde ettiğimiz 1. Lig şampiyonluğumuzda ve kulüp tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig’e yükselmemizin başrol oyuncularından olan kaptanımız Caner Erkin'e herşey için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.

Yolun açık olsun Caner Erkin!

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#Transfer#Caner Erkin#Eyüpspor

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