Canelo Alvarez kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Canelo Alvarez'in biyografisi

Canelo Alvarez 18 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya geldi. 4 farklı ağırlık sınıfında (hafif orta siklet, orta siklet, süper orta siklet ve hafif ağır siklet) dünya şampiyonlukları bulunan Alvarez Ocak 2021 tarihi itibariyle dünyanın en başarılı aktif boksörü seçildi. Pandemiye rağmen 2020 yılının ikinci yarısında 37 milyon dolar kazanan boksör Forbes'un en çok kazanan sporcular listesinde 30. sırada yer alıyor. Kariyeri boyunca yaptığı 57 maçtın 54'ünü (36'sı nakavtı) kazandı, 1 kez kaybetti, 2 kez berabere kaldı.