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Canelo Alvarez, 45 milyon dolar ve 4 kemer kazandı

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#Canelo Alvarez#Golovkin#Boks
Canelo Alvarez, 45 milyon dolar ve 4 kemer kazandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 07:00

Süper orta sıkletin 1 numarası olduğunu kanıtladı. Kazak Golovkin’i yenen Meksikalı boksör, WBA, WBC, IBF ve WBO şampiyonluk kemerlerinin yanı sıra 45 milyon dolar kazandı. 

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Profesyonel boksta süper orta sıkletin iki dev ismi Saul Canelo Alvarez ile Gennady Golovkin, ABD’nin Las Vegas kentindeki T-Mobile Arena’da karşı karşıya geldi.

Meksikalı Alvarez, Kazak rakibi karşısında 116-112, 115-113, 115-113’lük hakem puanlarıyla galip gelerek, WBA, WBC, IBF ve WBO şampiyonluk kemerlerinin sahibi oldu.

İki boksör arasında 2017’de yapılan ilk maç berabere sonuçlanırken, bir yıl sonraki ikinci karşılaşmayı Alvarez kazanmıştı. Süper orta sıklette tartışmasız 1 numara olduğunu kanıtlayan Alvarez bu maçtan 45 milyon dolar kazanırken, Golovkin ise 20 milyon dolar aldı.

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#Canelo Alvarez#Golovkin#Boks

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