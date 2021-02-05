MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCan Yaman'ın Diletta Leotta paylaşımı olay oldu! İddialar doğru çıktı...
GeriFutbol Can Yaman'ın Diletta Leotta paylaşımı olay oldu! İddialar doğru çıktı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 05.02.2021 - 07:57 | Son Güncelleme:

Can Yaman'ın Diletta Leotta paylaşımı olay oldu! İddialar doğru çıktı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Can Yaman'ın Diletta Leotta paylaşımı olay oldu! İddialar doğru çıktı...
Abone Olgoogle-news

Can Yaman ve ünlü spor spikeri Diletta Leotta arasında yaşanan aşk görüntüleri İtalya'yı salladı. Ünlü model Can Yaman, "tehlikeli çift" notuyla İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile ilk fotoğrafını da paylaşmış oldu. Can Yaman'ın attığı fotoğraf sonrası iki saat içerisinde yaklaşık 500 binden fazla beğeni aldı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Can Yaman ve ünlü spor spikeri Diletta Leotta aşkı iddiaları doğrulandı.

Can Yaman, Diletta Leotta ile olan ilişkisini ortaya çıkaran bir paylaşımda bulundu. Hem İtalya hem de Türkiye gündeminden düşmeyen ikilinin ilişkisi Can Yaman tarafından belgelendi.

Ünlü model Can Yaman, sosyal medya hesabın üzerinden ilk defa İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile olan fotoğrafını paylaştı.

Derbiye saatler kala kritik karar Mesut Özil yarın...
Derbiye saatler kala kritik karar! Mesut Özil yarın...
İrfan Can Kahveci heyecanı İlk maçı...
İrfan Can Kahveci heyecanı! İlk maçı...
Luiz Gustavoda son dakika Yarın...
Luiz Gustavo'da son dakika! Yarın...
Diletta Leotta - Can Yaman aşkı için bomba iddia
Diletta Leotta - Can Yaman aşkı için bomba iddia!

Can Yamanın Diletta Leotta paylaşımı olay oldu İddialar doğru çıktı...

TEHLİKELİ ÇİFT PAYLAŞIMI

Can Yaman'ın "Tehlikeli Çift" ifadesiyle sevgilisini etiketleyip paylaştığı fotoğrafta, ikilin bir atış poligonunda olduğu görüldü. Fotoğrafını yorum yapma özelliğine kapatan Can Yaman, iki saat içerisinde yaklaşık 500 binden fazla beğeni aldı.

Yönetmen Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'ya giden Can Yaman'ın sevgilisi hakkında geçtiğimiz günlerde bomba gibi bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre Diletta Leotta'ın tanıtım amaçlı oyuncuyla birlikte olduğu ve İtalyan spikerin Türkiye'de bir Osmanlı dizisinde rol alacağı öne sürüldü.

Yakında yine İtalya'da yayınlanacak 'Sandokan' isimli dizide başrolde yer alacak olan Can Yaman, önümüzdeki günlerde İstanbul'dan taşınıyor. (Sabah)

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle