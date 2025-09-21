Can Uzun'un çabası yetmedi: Galatasaray galibiyeti sonrası Frankfurt'a evinde şok skor!

Haberin Devamı

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Eintracht Frankfurt ile Union Berlin, karşı karşıya geldi.

Frankfurt Arena'da oynanan müsabakayı konuk ekip 4-2 kazandı.

Union Berlin'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Ansah ve 32, 53 ve 56. dakikalarda Burke kaydetti.

Frankfurt'un ise sayıları milli futbolcumuz Can Uzun ve Burkardt'tan geldi. Genç yıldız, 45+3 ve 80. dakikalarda fileleri havalandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı. 19 yaşındaki oyuncu, tüm kulvarlarda ise çıktığı 6 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

⚫Can Uzun yine çok temiz bitiriyorpic.twitter.com/tDxIDYzSCj — Spor Arena (@sporarena) September 21, 2025

Frankfurt, geçtiğimiz sezon 9 Mart'ta oynanan Union Berlin maçının ardından ilk kez evinde mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Frankfurt, 6 puanda kaldı. Union Berlin ise puanını 6 yaptı.

Ligin gelecek haftasında Frankfurt, M'gladbach'ın konuğu olacak. Union Berlin ise evinde Hamburg'u ağırlayacak.