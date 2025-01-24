Can Uzun'dan harika gol, Altay Bayındır'lı Manchester United 90+2'de güldü! Puan durumu...

Güncelleme Tarihi:
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta oynanan son maçlarla tamamlandı.
Eintracht Frankfurt, Ferencvaros'u 2-0 mağlup ederken Can uzun, 49. dakikada takımını öne geçirdi. Ekitike ise skoru belirleyen golü kaydetti.
ALTAY BAYINDIR'DAN İYİ PERFORMANS
Altay Bayındır'ın kalesini koruduğu Manchester United ise Ranges'ı 2-1 mağlup etti. Milli kaleci, mücadeleyi 6 kurtarışla tamamladı. Premier Lig ekibine galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Butland kendi kalesine ve 90+2. dakikada Bruno Fernandes kaydetti. Rangers'ın tek golü ise 88'de Dessers'den geldi.
GALATASARAY İLK 8'DEN DÜŞTÜ
Haftanın tamamlanmasının ardından oluşan puan durumunda ilk 8 dışına düşen Galatasaray, 13 puanla 9. sırada yer aldı. Dokuzar puanı bulunan Fenerbahçe 23, Beşiktaş ise 24. sırada yer bularak play-off kotasında kaldı.
Avrupa Ligi'nde diğer sonuçlar;
Viktoria Plzen 2-0 Anderlecht
Fenerbahçe 0-0 Lyon
Porto 0-1 Olympiakos
Bodo/Glimt 3-1 Maccabi Tel Aviv
Malmö 2-3 Twente
AZ Alkmaar 1-0 Roma
Hoffenheim 2-3 Tottenham
Karabağ 2-3 FCSB
RFS 1-0 Ajax
PAOK 2-0 Slavia Prag
Lazio 3-1 Real Sociedad
Eintracht Frankfurt 2-0 Ferensvaros
Elfsborg 1-0 Nice
USG 2-1 Braga
Ludogorets 0-2 Middtjylland
🚀Can Uzunpic.twitter.com/erYbgNNl7i— Spor Arena (@sporarena) January 23, 2025