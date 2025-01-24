Can Uzun'dan harika gol, Altay Bayındır'lı Manchester United 90+2'de güldü! Puan durumu...

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UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta oynanan son maçlarla tamamlandı.

Eintracht Frankfurt, Ferencvaros'u 2-0 mağlup ederken Can uzun, 49. dakikada takımını öne geçirdi. Ekitike ise skoru belirleyen golü kaydetti.

ALTAY BAYINDIR'DAN İYİ PERFORMANS

Altay Bayındır'ın kalesini koruduğu Manchester United ise Ranges'ı 2-1 mağlup etti. Milli kaleci, mücadeleyi 6 kurtarışla tamamladı. Premier Lig ekibine galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Butland kendi kalesine ve 90+2. dakikada Bruno Fernandes kaydetti. Rangers'ın tek golü ise 88'de Dessers'den geldi.

GALATASARAY İLK 8'DEN DÜŞTÜ

Haftanın tamamlanmasının ardından oluşan puan durumunda ilk 8 dışına düşen Galatasaray, 13 puanla 9. sırada yer aldı. Dokuzar puanı bulunan Fenerbahçe 23, Beşiktaş ise 24. sırada yer bularak play-off kotasında kaldı.

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Avrupa Ligi'nde diğer sonuçlar;

Viktoria Plzen 2-0 Anderlecht

Fenerbahçe 0-0 Lyon

Porto 0-1 Olympiakos

Bodo/Glimt 3-1 Maccabi Tel Aviv

Malmö 2-3 Twente

AZ Alkmaar 1-0 Roma

Hoffenheim 2-3 Tottenham

Karabağ 2-3 FCSB

RFS 1-0 Ajax

PAOK 2-0 Slavia Prag

Lazio 3-1 Real Sociedad

Eintracht Frankfurt 2-0 Ferensvaros

Elfsborg 1-0 Nice

USG 2-1 Braga

Ludogorets 0-2 Middtjylland