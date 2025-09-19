×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Can Uzun'dan Galatasaray maçındaki gol sevinci için açıklama: Sus işaretini neden, kime yaptı?

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Can Uzun#Eintracht Frankfurt
Can Uzundan Galatasaray maçındaki gol sevinci için açıklama: Sus işaretini neden, kime yaptı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 13:51

Eintracht Frankfurt'un Türk yıldızı Can Uzun, Galatasaray'a attığı golün ardından yaptığı 'sus' işaretiyle gündem olmuştu. Genç forvet gol sevinciyle ilgili açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Eintracht Frankfurt'un dün akşam Galatasaray'ı 5-1 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında takımının 3. golüne imza atan Can Uzun, sevincini 'sus' işareti yaparak yaşamıştı.

Sosyal medyada bir kısım taraftarın tepkisini çeken bu hareket için milli futbolcudan açıklama geldi.

Can Uzundan Galatasaray maçındaki gol sevinci için açıklama: Sus işaretini neden, kime yaptı

"GALATASARAY'A YA DA TARAFTARLARA YÖNELİK DEĞİLDİ"

19 yaşındaki forvet oyuncusu, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün yaptığım gol sevinci Galatasaray'a veya taraftarlara yönelik değildi. Sadece golümü kutlamak için verilmiş spontane bir duygusal tepkiydi.

Asla kendi vatandaşlarıma veya ülkemin bir kulübüne karşı saygısızlık yapmam. Herkesin bunu bildiğini umuyorum."

Gözden KaçmasınEintracht Frankfurt-Galatasaray maçı sonrası usta yazarlar değerlendirdi: Düzeni bozdu, tek sorumlusu Okan BurukEintracht Frankfurt-Galatasaray maçı sonrası usta yazarlar değerlendirdi: Düzeni bozdu, tek sorumlusu Okan Buruk!Haberi görüntüle

PERFORMANSI

Haberin Devamı

Can uzun bu sezon Frankfurt formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 4 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Can Uzun#Eintracht Frankfurt

BAKMADAN GEÇME!