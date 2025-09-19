Can Uzun'dan Galatasaray maçındaki gol sevinci için açıklama: Sus işaretini neden, kime yaptı?

Haberin Devamı

Eintracht Frankfurt'un dün akşam Galatasaray'ı 5-1 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında takımının 3. golüne imza atan Can Uzun, sevincini 'sus' işareti yaparak yaşamıştı.

Sosyal medyada bir kısım taraftarın tepkisini çeken bu hareket için milli futbolcudan açıklama geldi.

"GALATASARAY'A YA DA TARAFTARLARA YÖNELİK DEĞİLDİ"

19 yaşındaki forvet oyuncusu, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün yaptığım gol sevinci Galatasaray'a veya taraftarlara yönelik değildi. Sadece golümü kutlamak için verilmiş spontane bir duygusal tepkiydi.

Asla kendi vatandaşlarıma veya ülkemin bir kulübüne karşı saygısızlık yapmam. Herkesin bunu bildiğini umuyorum."

PERFORMANSI

Haberin Devamı

Can uzun bu sezon Frankfurt formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 4 gol - 3 asistlik performans sergiledi.